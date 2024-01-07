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Mossad ajanları skandalına yeni iddialar eklendi

Türkiye, kamu kurumlarına haklarında soruşturma açılmadan, diploma ve güvenlik araştırması yapıltana alınan Mossad ajanlarını konuşurken Turhan Çömez'den çarpıcı iddialar geldi

07 Ocak 2024 Pazar 18:29
Mossad ajanları skandalına yeni iddialar eklendi






Mossad ajanları skandalına yeni iddialar eklendi

Hastanelerde görev yapan arap doktorların isimleri her gün sosyal medyada boy boy yayınlanırken MİT'in gerçekleştirdiği Mossad operasyonununda yakalananlar arasında Sağlık Bakanlığı'nda çalışanların da yer alması skandal olarak değerlendiriliyor. İYİ Partili Turhan Çömez, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Operasyonda gözaltına alınan Mısırlının Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığını öne süren Çömez, Bakan Koca'yı da etiketleyerek "Durum daha da vahimmiş! Adam Mısırlı, hiç Türkçe bilmiyor. Topladığı istihbaratı Avrupa’daki Mossad ajanlarına aktarıyor" ifadelerini kullandı.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) düzenlediği operasyonla İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek yakalanan kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Türkiye'nin konuştuğu ve çarpıcı detayların olduğu operasyonun ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı.


'BİZ DE MUHACİR KARDEŞİMİZ SANIYORDUK'

Çömez, yakalanan şüphelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak "Güvenlik soruşturması yapılmadı. Diplomasına bakılmadı. Sınavlara sokulmadı. Önce vatandaşlık, sonra da Sağlık Bakanlığı’nda iş verildi. Meğer Mossad ajanıymış. Hay Allah, biz de onu muhacir kardeşimiz sanıyorduk!" ifadelerini kullandı.


KOCA'YI ETİKETLEDİ

İkinci bir paylaşım daha yapan Turhan Çömez, "Durum daha da vahimmiş! Adam Mısırlı, hiç Türkçe bilmiyor. Topladığı istihbaratı Avrupa’daki Mossad ajanlarına aktarıyor. Binlerce Türk sağlık çalışanı açıkta bekliyor, işsizlik diz boyu, sen bunu nasıl olur da Türk vatandaşı yaparsın, devlet memuru yaparsın" dedi.

Turhan Çömez, paylaşımlarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi.
 

Anahtar Kelimeler:
MİTMossad OperasyonuMossad
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