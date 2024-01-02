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Mossad ajanlarına 8 ilde 'Köstebek' operasyonu

Gazze'ye yönelik saldırılara devam eden İsrail, özellikle Türkiye'de kendine muhalif kişileri Mossad adına çalışan ajanlarla takip ettirdiği ortaya çıktı.

02 Ocak 2024 Salı 16:27
Mossad ajanlarına 8 ilde 'Köstebek' operasyonu






Mossad ajanlarına 8 ilde 'Köstebek' operasyonu



Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye genelinde İsrail istihbaratı adına çalışan şebekenin çökertilmesinde önemli bir adım attı. İstanbul merkezli 8 ildeki 'Mossad' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Takip edip tek tek fotoğraflamışlar...


İstanbul’da, İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen ‘Köstebek’ operasyonunun detayları ortaya çıktı. İsrail İstihbarat Servisi adına çalışanların, şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, Türkiye’deki İsrail ve Filistinli aktivistleri hedef aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin hedef kişileri takip edip fotoğrafladıkları da ortaya çıktı.


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından İsrail istihbarat servisi Mossad adına Türkiye’de faaliyet yürüten kişiler olduğunu belirledi.


Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Arnavutköy, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Esenyurt, Kağıthane, Bakırköy, Başakşehir, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Fatih, Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır’da 57 ayrı adrese operasyon düzenledi.

33 GÖZALTI VAR

Eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 143 bin 830 Euro, 23 bin 680 dolar nakit para, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

OPERASYONUN YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Operasyona ait yeni bilgiler de ortaya çıktı. İsrail istihbarat servisi yetkililerinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi.

Şüphelilerin aldıkları isim bilgileri doğrultusunda hedef kişileri takip ettiği, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu kişilere ait bilgileri İsrail ile paylaştığı da saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
 

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MossadMilli İstihbarat TeşkilatıIsrail Ajanlarıİsrail
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