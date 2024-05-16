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Motosikletli magandalar ateş açarak kaçtı

Son aylarda İstanbul Esenyurt'u mesken tutan silahlı kişiler, dün gece de dehşet saçtı. Sokakta araç ve evlere ateş açan şahıslar aranıyor

16 Mayıs 2024 Perşembe 09:38
Motosikletli magandalar ateş açarak kaçtı






Motosikletli magandalar ateş açarak kaçtı


İstanbul Esenyurt'ta 2 motosiklet sürücüsü sokak ortasında rastgele ateş açtı

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde 2 motosiklet sürücüsü tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayı gören yurttaşlar büyük paniğe kapıldı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2225. Sokak’ta gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen 2 motosiklet sürücüsü tarafından rastgele ateş açıldı.

Kurşunların bir kısmı evlere, bir kısmı ise arabalara isabet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası yaşananlar yurttaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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