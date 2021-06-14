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Motosiklette tehlikeli hareketi polis affetmedi, fenomene ceza

Kız arkadaşı ile hareket halindeki motosiklet üzerinde yer değiştiren sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Ömer Çetin polisin yol kontrolü sırasında yakalandı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:42
Motosiklette tehlikeli hareketi polis affetmedi, fenomene ceza

Motosiklette tehlikeli hareketi polis affetmedi, fenomene ceza

Yollarda sık sık can kayıplarına ve ağır yaralanmalara neden olan tehlikeli araç kullananlara karşı polisin yürüttüğü çalışmalar devam ederken, sosyal medyada yayınlanan video görüntülerinde yer alan kişinin fenomen olduğu ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'de sosyal medya fenomeni Ömer Çetin, izlenme uğruna motosikletiyle trafikte seyrettiği esnada kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Çetin, polis tarafından yakalandı.


İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ömer Çetin (24), kız arkadaşını arkasına aldıktan sonra motosikletiyle seyretmeye başladı. Genç sürücü bir süre sonra cadde üzerinde giderken trafikte kız arkadaşıyla yer değiştirdi. 

Yaptığı hareketi arkadaşına kaydettiren Çetin, görüntüleri izlenme uğruna bir de sosyal medya hesabında paylaştı. 

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin’in kullandığı motosikletin plakasını belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden ekipler, evine gitti ancak Çetin’e ulaşamadı.

TRAFİK UYGULAMASINDA YAKALANDI

Çalışmalara devam eden Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Salı günü Cendere Caddesi üzerinde rutin uygulama yapmaya başladı. Uygulama esnasında 33 TT 906 plakalı motosikletle seyir haline olan sürücü Ömer Çetin denetime takıldı. Polisin “dur” ihtarı üzerine yol kenarında motosikletini durduran Çetin, ekibin talebi üzerine ehliyetini ve ruhsatını verdi. Kağıthane trafik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şahsın, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştiren Ömer Çetin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine motosikletten indirilen şahsa trafik ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

'HATALIYIM PİŞMANIM'

Olayla ilgili konuşan Ömer Çetin, “Biz anı olarak bir video çekelim istedik. Gizli kalacaktı ancak arkadaşım videoyu paylaşmış. Bu nedenle benim tahmin ettiğimden daha fazla izlendi. Polis ekipleri de bu yüzden beni arıyormuş. Bugüne nasip oldu, yakalandık. Ama tabi ki, yaptığım hareketten dolayı gerçekten pişmanım. Böyle görünmek istemezdim, trafiği tehlikeye atacak bir insan değilim. Tabi ki pişmanım. Hatalı olduğum için cezai işlem uygulandı. Mecbur cezayı yedik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
FenomenFenomene Ceza
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