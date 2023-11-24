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Mücevher hırsızları yolcu otobüsü ile kaçtı

Girdikleri bir evden 40 bin TL değerinde mücevher çalan iki hırsız, ev sahibi peşlerine düşünce bindikleri yolcu otobüsü ile kaçtı

24 Kasım 2023 Cuma 21:41
Mücevher hırsızları yolcu otobüsü ile kaçtı






Mücevher hırsızları belediye otobüsü ile kaçtı

Bursa son yılların en ilginç soygununa tanık oldu. Nilüfer Balat Mahallesi'nde mücevher çalarak yolcu otobüsüne binerek kaçan hırsızlar, yanlarında kart olmayınca başka bir vatandaşın otobüs kartıyla ücret ödedi.

Bursa’da balkona tırmanıp 40 bin lira değerindeki ziynet eşya çalan hırsızlar, çıkarken de ev sahibinin montunu üzerine giyip kayıplara karıştı. Kaçarken belediye otobüsüne binen şüpheliler, yanında kart olmadığı için ücreti başka bir kişiye çektirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri adım adım takip ederek yakaladı.

Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi üzerinde ilerleyen Ömer S. (24) ve arkadaşı Kurtuluş P. (22) balkonlu bir evi gözüne kestirdi. Örümcek adam gibi balkona tırmanan şüpheliler, evin camını dakikalarca zorlayıp içeri girdiler.


İçeriden 40 bin lira değerindeki ziynet eşya çalan 2 şüpheli, çıkarken de hava soğuk olduğu için ev sahibinin montunu çaldı. Balkondan atlayarak kayıplara karışan şüpheliler, caddeye çıkıp bir belediye otobüsünü koşarak durdurdu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Otobüse binen şüpheliler, yanlarında Bu-Kart olmadığı için otobüs biniş kartını da başka bir vatandaşa çektirdi. O anlar kameraya yansırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çok sayıda güvenlik kamerasını izleyerek hırsızların kimliğini tespit etti.
Operasyona start veren ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalayıp adliyeye sevk etti.

47 suç kaydı bulunan Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kurtuluş P.’ nin işlemleri ise devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferBalat MahallesiHırsızlık
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