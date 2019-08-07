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Muğla'da orman yangını alevler köyü sardı

Bodrum Mumcular'da çıkan orman yangını yerlişim birimlerini sardı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alanımadı.

Muğla'da orman yangını alevler köyü sardı

Bodrum Mumcular'da çıkan orman yangını yerlişim birimlerini sardı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alanımadı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:51
Muğla'da orman yangını alevler köyü sardı


Muğla'da orman yangını, alevler köyü sardı


Rüzgarın etkisiyle yayılan Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını Mumcular köyüne kadar ulaştı. Çevre köyleri de tehdit eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.  


Mumcular mahallesi eski Bodrum yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına karadan 10 arazöz ve iş makinesi, havadan ise 2 helikopter ile müdahale başladı.
Öte yandan Nazilli ve İzmir’den yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ve çok sayıda arazözün yola çıktığı öğrenildi.

KÖY SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular mahallesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Baz köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansında sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 07.08.2019 20:23
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Son Dakika HaberlerYangınOrman YangınıMumcularBodrumMuğla
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