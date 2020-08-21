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Muğla'da yemek yiyen genç kıza uçan tekmeli saldırı

Kadınlara yönelik şiddetin dur durak bilmediği Türkiye'de, mahkemelerin verdiği kararlar vatandaşları çileden çıkarıyor. Restoranda genç kıza saldıran maganda hakkında sadece uzaklaştırma cezası verildi. 

21 Ağustos 2020 Cuma 11:47
Muğla'da yemek yiyen genç kıza uçan tekmeli saldırı


Muğla'da yemek yiyen genç kıza uçan tekmeli saldırı



Muğla'nın Ula ilçesinde, restoranda oturan Buse D. (20),yanına gelen O.U. (33) tarafından darp edildi. Tekme- tokat dövülen Buse D.'nin şikayetçi olmasının ardından O.U. gözaltına alındı. O.U. serbest kalırken, olay anı ise anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde, 18 Ocak'ta bir restoranda meydana gelen olay insanın kanını dondurdu. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte restoranda oturan Buse D., uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen O.U. tarafından arandı. Telefonda, Buse D.'ye hakaretler yağdırdığı iddia edilen O.U., bir süre sonra Buse D.'nin bulunduğu restorana geldi. Buse D.'ye saldıran O.U., genç kızı darp etti.

SALDIRGANI SERBEST BIRAKMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre iş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle O.U. olay yerinden uzaklaştırıldı. Buse D.'nin şikayeti üzerine, O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan O.U., daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, Buse D.'nin ifadesinde O.U.'nun bilmediği bir nedenden dolayı kendisini aradığı, hakaretler ettiği ve daha sonra restorana gelerek darp ettiğini söylediği öğrenildi.

SALDIRGAN İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Olay restoranın güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Buse D. restoranda otururken, O.U. içeriye giriyor ve koşarak Buse D.'ye tekme atıyor ve daha sonra ardı ardına Buse D.'ye tokat ve yumruk atıyor. O.U.'ya uzaklaştırma kararı verildiği ve davasının görüleceği tarihin henüz belirlenmediği bildirildi.

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