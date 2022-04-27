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Muğla Menteşe'de metan gazı faciası, 4 ölü var

Muğla'daki olay akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 23:43
Muğla Menteşe'de metan gazı faciası, 4 ölü var

Muğla Menteşe'de metan gazı faciası, 4 ölü var

Muğla’nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde hayvan foseptiği çukuruna giren ve metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Muğla'daki olay akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki 4 kişi hayvan foseptiği çukurundaki tahtaları sökmek istedi. Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı.

İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Metan GazıMuğlaMenteşe
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