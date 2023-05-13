Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Muharrem İnce'ye sosyal medya kumpası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sosyal medya üstünden düzenlenen kumpas için 17 şüpheli hakkında gözaltı istedi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:04
Muharrem İnce'ye sosyal medya kumpası

Muharrem İnce'ye sosyal medya kumpası

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanırken, sosyal medya üzerinden Muharrem İnce'ye yönelik kumpas kurduğu tesbit edilen 17 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnce'nin adaylıktan çekilmesinde etkili olduğu öne sürülen paylaşımlar konusunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerden 4'nün yurt dışında olduğu tesbit edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef alan paylaşımlar nedeniyle 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Yurtdışında bulunan 4 şüpheli için ise yakalama emri talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen yürütülen soruşturmada, 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden yurtdışında bulunan 4'ü için yakalama emri talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde Twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir"


 

Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceKumpas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık ekibine çekiçli saldırı | Ambulansın camını kırdılar!
Sağlık ekibine çekiçli saldırı | Ambulansın camını kırdılar!
İmamoğlu Erzurum Mitingi | Halka taş atmasının nedeni zafer işaretiymiş
İmamoğlu Erzurum Mitingi | Halka taş atmasının nedeni zafer işaretiymiş
Magandalar, Antalya Atatürk Evi'ne saldırdı
Magandalar, Antalya Atatürk Evi'ne saldırdı
RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı
RadHack operasyonu | 19 ilde 32 gözaltı
Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü
Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim