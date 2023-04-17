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Mühendis kardeş, doktor abisini gürültü yüzünden öldürdü

Gece çalıştırılan çamaşır makinesinin çıkardığı gürültü için kardeşini uyaran Özgür Aldemir, Baran Aldemir adındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

17 Nisan 2023 Pazartesi 19:16
Mühendis kardeş, doktor abisini gürültü yüzünden öldürdü

Mühendis kardeş, doktor abisini gürültü yüzünden öldürdü


Ankara Yenihalalle gece yarısı kardeş cinayetine tanık oldu. Gece çamaşır makinesini çalıştırarak gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı kardeşi veri mühendisi Baran Aldemir (28) tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Özgür Aldemir (42), toprağa verildi.


Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi'nde anneleriyle birlikte yaşayan Özgür ve Baran Aldemir kardeşler arasında gece çamaşır makinesinin çalıştırılması yüzünden tartışma çıktı.


MÜHENDİS KARDEŞ DOKTOR AĞABEYİNİ KATLETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine veri mühendisi Baran Aldemir, doktor ağabeyi Özgür Aldemir'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Baran Aldemir, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Özgür Aldemir için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile bireyleri ve yakınları katıldı. Doktor Aldemir, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


KATİL KARDEŞ TUTUKLANDI

Baran Aldemir polisteki ifadesinde, çamaşır makinesini çalıştırdığını; ancak geç olduğu için ağabeyinin tepki gösterdiğini söyleyerek, "Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında ağabeyim bana tokat attı. Ben daha sonra kendimi kaybetmişim" dedi. Baran Aldemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kardeşlerin komşusu Cahit Demir, "İkisi de çok iyi insanlardı. Kavgaları, gürültüleri olmazdı. 10 senedir kapı komşum. Biri doktor, diğeri de mühendis, biz de olayın şokundayız. Annesi kanser hastasıydı. Ambulans ve ekip arabalarının geldiğini gördüğümde şaşırdım. Gece 01.30- 02.00 civarı ağabeyini bıçakla öldürmüş, annesi araya girmeye çalışmış ama engel olamamış. Bir anlık sinirle olmuş" dedi. 

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