Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mustafa Koç cinayeti | Duvardaki örüncek yüzünden kavga çıkmış

Beyşehir'de çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Mustafa Koç'un öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından soruşturma sürüyor.

07 Ocak 2022 Cuma 20:49
Mustafa Koç cinayeti | Duvardaki örüncek yüzünden kavga çıkmış


Mustafa Koç cinayeti | Duvardaki örüncek yüzünden kavga çıkmış

Konya Beyşehir'de Fatma Koç’un eşi Mustafa Koç'u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Alkollü eve gelen Mustafa Koç'un duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğuyla eşini dövdüğü, Fatma Koç’un da kendisini ve çocuklarını korumak için onu bıçakladığı belirtildi.


Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç (48), iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu, 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u (52) dövmeye başladı. Bir fırsatını bulup kurtulan 3 çocuk annesi Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YILLARDIR ŞİDDET UYGULUYOR 

Gözaltına alınan Fatma Koç, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koç'un ilk ifadesinde, ''Eşim çalışmıyor, işsizdi. Ben bakıcılık ve gündelik temizliğe giderek evi geçindirmeye çalışıyordum. Evin yükünü ben karşılıyordum. Kazandığım paraları da alıp içki içiyordu. Beni ve çocuklarıma sürekli sebepsiz yere bağırıp şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da çocukları ve beni dövdü'' dediği öğrenildi.

'BÖCEK' YÜZÜNDEN ŞİDDET UYGULAMIŞ

Yaşananları anlatan Fatma Koç'un yeğeni D.D., olay sonrası halasının kendisini eve çağırdığını söyledi. Mustafa Koç’un uzun zamandır halasına ve çocuklarına şiddet uyguladığını ifade eden D.D., “Halam dünkü olayda, eniştemin eve alkolü geldiğini söyledi. 'Eve sarhoş geldi.1-2 adım gitti sonra böcek gördü. Hepimizi topladı. Sıraya çekti. Oğluma vurdu, kızıma vurdu. Kızımın saçlarını çekip duvara kafasını vurdu. Beni dövdü.' dedi. Kavganın sebebi eve alkollü gelip örümceği görmesiymiş. Çok saçma bir şey ama alkollüydü. Sürekli alkol alıyordu'' diye konuştu.

"YEĞENLERİM NE OLACAK?"

Eniştesinin, halasını boşanmaması için tehdit ettiğini söyleyen D.D., ''Halam sürekli işkence altındaydı ve kaç yıldır bu olayları yaşıyordu. Halamı da tehdit ediyordu. Biz boşan diyorduk. 'Boşanamam' diyordu. Çünkü 'Tehdit ediyor, korkuyorum çocuklarıma aileme bir şey yapar' diyordu, o yüzden boşanmadı. Ama olan halama oldu, yeğenlerime oldu. Şu an mağdur olan benim halam. Şiddet gören benim halam. Toprağa girene bir şey olmuyor. O an benim yeğenlerime oluyor, benim halama oluyor. Halam, cezaevine girecek, benim yeğenlerim ne olacak? Yardım istiyorum. Nedir bu alkol alıp gelip karısını, kızını dövmek çocuklarının gözünün önünde. Adalet yerini bulsun diyorum, gereken indirimleri istiyorum ben devletimizden'' dedi.


 

Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi
Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi
Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı
Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı
Konya Akyokuş'ta feci kaza, 2'si uzmançavuş 3 kişi can verdi
Konya Akyokuş'ta feci kaza, 2'si uzmançavuş 3 kişi can verdi
Beyşehir'de deprem, Konya Beyşehir 4.5 ile sallandı
Beyşehir'de deprem, Konya Beyşehir 4.5 ile sallandı
Beyşehir Gölü için kırmızı alârm
Beyşehir Gölü için kırmızı alârm
Kadın doktorun dramı ölünce ortaya çıktı; Eşinden şiddet görmüş
Kadın doktorun dramı ölünce ortaya çıktı; Eşinden şiddet görmüş
Konya'da doktor çift kazada can verdi
Konya'da doktor çift kazada can verdi
Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.
Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi
Beyşehir'de Mustafa Koç cinayeti | Koca şiddetine bıçakla direndi
Karanlıkta kavga edenlere ateş açtı, yakınlarını yaraladı
Karanlıkta kavga edenlere ateş açtı, yakınlarını yaraladı
Türk kızlarına hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı
Türk kızlarına hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı
Kurtajla alınan bebek mezarlık yolunda hayata tutundu
Kurtajla alınan bebek mezarlık yolunda hayata tutundu
Hik Online vurgunu | 400 bin kişi 100 milyon lira dolandırıldı
Hik Online vurgunu | 400 bin kişi 100 milyon lira dolandırıldı
Aysel İleri'nin ölümü | İntihar mı? Cinayet mi
Aysel İleri'nin ölümü | İntihar mı? Cinayet mi
Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla
Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla
Küçük yaşta kız çocuklarına tuzak kuran mühendis yakalandı
Küçük yaşta kız çocuklarına tuzak kuran mühendis yakalandı
Ehliyetsiz sürücü yaya çifti hastanelik etti, kaçtı
Ehliyetsiz sürücü yaya çifti hastanelik etti, kaçtı
DEAŞ'in askeri kanat sorumlusu yakalandı
DEAŞ'in askeri kanat sorumlusu yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim