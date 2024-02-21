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Müze Değil Üniversite eylemine polis müdahalesi

Duvarsız Üniversite adı verilen ve hangi akla hizmet ettiği tam olarak bilinmeyen proje, İstanbul Üniversitesi'nde protestoları da beraberinde getirdi.

21 Şubat 2024 Çarşamba 16:12
Müze Değil Üniversite eylemine polis müdahalesi






Müze Değil Üniversite eylemine polis müdahalesi
 

Yıllarca hazırlanarak ÖSYM sınavlarına giren, yüksek puan alarak İstanbul Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler, elini kolunu sallaya sallaya anfilere kadar giren kim olduğunu bilmediği sivillere kapıların açılmasına tepkili. Aralarında yabancı uyruklu farklı ülke vatandaşlarının da ciddiyetten uzak laubali hareketlerle üniversite kampüsünü doldurmasını protesto eden öğrenciler okullarına alınmazken, çok sayıda sivil kimlik beyanında bile bulunmadan anfilere kadar girebilirken, polis protestocu öğrencilere müdahale etti.

ÖĞRENCİLERİN EYLEMİ SÜRÜYOR

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kampüsün üniversite bileşeni olmayanların ziyaretine açılmasını ve rektörlüğün uygulamalarını protesto etmek için bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri fakülteler arası geçiş yasağı ve üniversitenin rektörü Osman Bülent Zülfikar’ın politikalarını protesto etmek amacıyla dün başlattıkları eylemi bugün de devam ettirdi.

Beyazıt Ana Kapı önünde bir araya gelen öğrenciler polis müdahalesi ile karşılaştı. Polis barikatını aşıp okula girmek isteyen öğrenciler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında öğrencilerden biri baygınlık geçirdi. 

Arbedenin ardından öğrenciler, okul kimlik kartlarını havaya kaldırarak kampüse girmek istedi ancak içeri alınmadılar. Çevvik kuvvet çemberi içinde okulun kapısı önünde bekleyen öğrencilerle rektörlük temsilcileri görüşme yaptı. Rektörlük öğrencileri içeri almayı kabul etmedi. Öğrenciler forumu kapının önünde yapacaklarını belirterek, okulun kapıları açılana kadar alandan ayrılmayacaklarını ekledi.

Beyazıt Meydanı'ndaki yoğun polis sayısı tepki çekerken, forum okul dışında devam ediyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin tüm kampüslerinin öğrenci olmayanlara da ziyarete açıldığını açıklamıştı. Zülfikar söz konusu kararına ilişkin, dünyanın artık 'duvarsız üniversite' konseptini tartıştığını söylemiş, "Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz" diye eklemişti.  

Üniversitenin ziyarete açıldığı ilk gün, bir grup kişi derslerin işlendiği sınıflara girmiş ve öğrencilerin fotoğraflarını çekmişti.

Gelen görüntülerin üzerine tepkilerin artmasıyla rektör Zülfikar, kısmi geri adım atarak 08.30 ile 17.00 arasında olan ziyaret saatlerinin 13.00-16.00 arasına çekildiğini ve ziyaretlerin yalnızca ana kampüs ile sınırlandırıldığını belirtilmişti.

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