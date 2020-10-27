Müzeler yağmalanıyor | Binlerce eser kayıp | Sayıştay raporları alârm veriyor



Türkiye'de çok sayıda müzede kültürel varlıklara yönelik hırsızlık olaylarının yağma boyutuna vardığı ortaya çıktı. Gaziantep'de genç bir memurun canına kıymasının ardından müzelerde meydana gelen soygun ve yağma olaylarının örtbas edilmek istenmesi tepkilere neden olurken, üniversite müzelerinde binlerce eserin benzer yöntemlerle ortadan kaybolduğu belirlendi.



Müzelerdeki eserler tek tek kayboluyor. Önce Ankara Üniversitesi'ndeki tarihi yazma eserler, şimdi de Mimar Sinan Üniversitesi Müzesi'ndeki tablolar kayıp. Skandal ise Sayıştay'ın raporlarıyla ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi'nde 440 yazma eserin kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bir skandal da Mimar Sinan Üniversitesi'nde yaşandı. Üniversitenin Resim ve Heykel Müzesi'nde kayıtlı olan, tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerden 404'ünün kayıp, 42 eserin ise sahte olduğu belirlendi.

Sayıştay raporlarına göre Resim ve Heykel Müzesi'ne kayıtlı 12 bin 378 taşınır bulunuyor. Bunlardan 4 bin 24 tabloya dair hiçbir açıklama veya detay yer almıyor.

Resim ve Heykel Müzesi malzeme sicil raporuna göre kayıtlı resim ve tablolardan 404 adedi müzede yok. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bunlardan 42 tanesi için de “Kayıp-Çalıntı ve sahte” notunun düşüldüğü belirtildi.

Sayıştay yetkilileri kayıp eserlerin dışında başka eserlerin bulunup bulunmadığının araştırılması için bir komisyon oluşturulmasını önerdi. Sayıştay denetçileri ayrıca sisteme girilen verilerin güncellenmesini istedi.

2018 yılında da üniversite yönetimini uyaran Sayıştay denetçileri, bir an önce tedbir alınmasını istemişti.