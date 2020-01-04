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Namazdan sonra tekme yumruk kavgayı vatandaşlar zor engelledi

Namazdan hemen sonra cemaat içinde iki grubun kavgasını, vatandaşlar güçlükle engelledi, iki kişi kendilerine saldıran kişiden davacı oldu.

04 Ocak 2020 Cumartesi 19:01
Namazdan sonra tekme yumruk kavgayı vatandaşlar zor engelledi

Namazdan sonra tekme yumruk kavgayı vatandaşlar zor engelledi

Barış ve huzurun kaynağı camii, son günlerde kavgalara sahne oluyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii'nde, insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı.


Konya'nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Namazın kılındığı sırada İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26),cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı.


BABA İLE OĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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