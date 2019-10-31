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Nar zehirlenmesi, 6 kişilik aile hastanelik oldu, 1 ölü var

Kayseri'de yedikleri nardan zehirlenen 6 kişilik aile hastanelik oldu. Kendi imkanları ile hastaneye ulaşan aileden bir kişi hayatını kaybetti.

Nar zehirlenmesi, 6 kişilik aile hastanelik oldu, 1 ölü var

Kayseri'de yedikleri nardan zehirlenen 6 kişilik aile hastanelik oldu. Kendi imkanları ile hastaneye ulaşan aileden bir kişi hayatını kaybetti.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:50
Nar zehirlenmesi, 6 kişilik aile hastanelik oldu, 1 ölü var

Nar zehirlenmesi, 6 kişilik aile hastanelik oldu, 1 ölü var


Yedikleri nar yüzünden rahatsızlanan 6 kişilik ailenin en küçük üyesi Saliha Çakır kurtarılamadı. 

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4),doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Konuyla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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