Nar zehirlenmesi, 6 kişilik aile hastanelik oldu, 1 ölü var



Yedikleri nar yüzünden rahatsızlanan 6 kişilik ailenin en küçük üyesi Saliha Çakır kurtarılamadı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4),doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Konuyla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.