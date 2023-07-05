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Nargileci araplara valilikten yasak geldi

Daha çok Suriyeli sığınmacıların sahiller başta olmak üzere yol boylarında, piknik alanlarında nargile sefası valilik kararıyla yasaklandı

05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:28
Nargileci araplara valilikten yasak geldi

Nargileci araplara valilikten yasak geldi


İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" açıklamasında bulundu


İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır" dedi.

Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gül, "İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" bilgisine yer verdi.

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Nargile satışı ile alakalı basında çıkan haberler üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur. İstanbul’da; orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
NargileYasak
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