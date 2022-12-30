

Nazilli'de tüp facia | Dönercide tüp patladı, 7 can kaybı var



Facia haberi öğleden sonra saat 15.35 sıralarında geldi. Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında meydana geldiğini söyledi.

Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı belirtildi.

Vali Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

BAKAN BOZDAĞ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Patlama sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Bozdağ, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz,insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın."



VALİ AKSOY'DAN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada “Bugün 15.35 sıralarında bulunduğumuz cadde üzerindeki bir işletmede tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesi 1’i ağır 5 yaralımız söz konusu maalesef, 7 vatandaşımız da yaşamını kaybetti. Hastaneye intikalleri sağlandı. Çok üzgünüz. Böylesine bir kazanın yaşanmış olmasından, insanlarımızın yaşamını yitirmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Vali Aksoy şöyle devam etti:

"Çalışanın ilk beyanına göre tüpten bir koku geldiği, hatta yetkili kişinin gelerek değiştirme noktasında kokunun çıktığı kendisinin bazı insanları dışarıya çıkardıktan kısa süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Olay yeri incelememiz ve itfaiyemiz bütün boyutlarıyla inceleyecek. İlk tespitlerimize göre tüpten kaynaklı bir patlama olduğunu ifade edelim."

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.