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Nazilli'de genç Doktor Elif'e narkotik baskını

Aydın'da genç bir doktorun otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu. Pratisyen Dr. Elif Ç.'nin aracında bulunan metamfetamin adlı maddeyi kendisinin kullandığını itiraf etti.

Nazilli'de genç Doktor Elif'e narkotik baskını

Aydın'da genç bir doktorun otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu. Pratisyen Dr. Elif Ç.'nin aracında bulunan metamfetamin adlı maddeyi kendisinin kullandığını itiraf etti.

25 Ekim 2019 Cuma 09:15
Nazilli'de genç Doktor Elif'e narkotik baskını

Nazilli'de doktor Elif Ç.'ye narkotik baskını

Aydın Nazilli Devlet Hastanesi’nde çalışan pratisyen doktor Elif Ç. hakkındaki iddialar, sağlık çalışanlarını şoke etti. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin 3 aylık takibinin ardından, aracındaki 60 bin TL değerinde 71 gram metamfetamin maddesi ve hassas teraziyle yakalanan Dr. Elif Ç. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Elif Ç. (35), aracında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak tabir edilen piyasa değeri 60 bin liralık 71 gram metamfetamin, uyuşturucuyu tartmak için hassas terazi, 2 adet silah ve 18 adet fişekle yakalandı. Narkotik ekiplerinin 3 aydır takip ettiği Ç., suçlamaları inkar etmesine rağmen, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.

ÜÇ AYDIR TAKİP EDİLİYORDU

Nazilli Devlet Hastanesi'nde üç yıldır pratisyen hekim olan bir çocuk annesi Elif Ç., uyuşturucu sattığı iddiasıyla Aydın Narkotik Şube ekiplerince takibe alındı. Üç aydır telefonları dinlenen Ç. için narkotik ekipleri dün düğmeye bastı. Doktor Ç. aracıyla, çocuğunun bakıcısı olduğu öğrenilen K.D. ile sevgilisi S.D. de 09 NF 004 plakalı araç ile Nazilli'den Aydın'a yola çıktılar. Aydın Narkotik Timleri, Efeler ilçesi Umurlu mahallesinde aracın önünü kesti. Narkotik köpekleriyle arama yapan polisler, Ç.'nin aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas teraziyi buldu. Diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi.


'SADECE KULLANIYORUM' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU


Emniyete getirilen doktor, bakıcı ve sevgilisi, suçlamaları kabul etmedi. Doktor Ç., uyuşturucuyu psikolojik sorunları olduğu için kullandığını söyledi. Bakıcı K.D. ile sevgilisi ise uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Çıkarıldıkları mahkemede Dr. Elif Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu satmaktan yargılanacak doktorun, metamfetamini sosyal medya üzerinden de pazarladığı ortaya çıktı. Van'da görev yaptığı dönemde uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Narkotik Şube ekibini başarısından dolayı kutladı.

MET, METAFETAMİN NEDİR?

Metafetamin yada diğer adıyla MET, güçlü bağımlılık yapan yasadışı bir uyuşturucudur. Ülkemizde de kullanımı giderek artan metamfetamin, mutluluk durumunu etkileyen hormonlardan biri olan dopamin salgılanmasını artırır. Uzun süreli MET kullanımı ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir
 

Son Güncelleme: 25.10.2019 09:23
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NazilliDr. Elif Ç.Doktor UyuşturucuAydın Nazilli Devlet Hastanesi
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