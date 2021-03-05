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Nebahat Kurt cinayeti | Evinin önünde silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir'de Nebahat Kurt adlı kadın, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıdı hayatını kaybetti. Başından tek kurşunla hayatını kaybeden talihsiz kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.

05 Mart 2021 Cuma 00:28
Nebahat Kurt cinayeti | Evinin önünde silahlı saldırı

Nebahat Kurt cinayeti | Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı


İstanbul Başakşehir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan talihsiz kadın can verdi. Nebahat Kurt (40)'u öldüren cinayet zanlısının saldırıdan hemen sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi. Polis, şüpheli sıfatıyla, kocası Emrullah Kurt'u ararken, cinayet zanlısı Ankara'da eşini öldürdüğü silahla intihar etti.

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Haberi duyan acılı aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis kadını öldürdüğünden şüphelendiği kocasının arıyor.

Korkunç olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor.

Ortadan kaybolan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

ÖLEN KADININ KIZI VE ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

KATİL ZANLISI KOCA İNTİHAR ETTİ

İstanbul Başakşehir'deki olay, dün saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. 

ANKARA'YA KAÇTI, POLİSLERİ FARK EDİNCE İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünü belirledi. 

Kurt'un Ankara'ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Emrullah Kurt, polisleri fark edince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.

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Son Güncelleme: 06.03.2021 21:00
Anahtar Kelimeler:
CinayetiKadın CinayetiNebahat Kurt
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