Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelisi Ankara'da yakalandı
Tam 22 yıl önce 18 Aralık 2002 tarihinde uğradığı kalleş saldırıda can veren Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Ankara'da saklandığı evde yakalandı.
18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube… pic.twitter.com/LVgiuBL8HZ— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 2, 2024
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.
EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.