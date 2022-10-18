Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nevşehir'de balon faciasında 2 turist can verdi

Nevşehir'de rüzgar nedeniyle sert iniş yapan sıcak hava balonundaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

18 Ekim 2022 Salı 17:39
Nevşehir'de balon faciasında 2 turist can verdi

Nevşehir'de balon faciasında 2 turist can verdi


Olay, sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Bu sırada balondaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir.

İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Nevşehir'de rüzgar nedeniyle sert iniş yapan sıcak hava balonunda hayatını kaybeden 2 kadın turistin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) olduğu tespit edildi. Bu arada Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
BalonNevşehirBalon Faciası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fidye için sevgilisiyle çocuklarını kaçıran Suriyeli anneye sınır dışı
Fidye için sevgilisiyle çocuklarını kaçıran Suriyeli anneye sınır dışı
Parkta top kavgası can aldı, 2 ağır yaralı var
Parkta top kavgası can aldı, 2 ağır yaralı var
Dr. Bugra Kaan'ın ölümü | Ehliyetsiz sürücü 17 yaşında çıktı
Dr. Bugra Kaan'ın ölümü | Ehliyetsiz sürücü 17 yaşında çıktı
Kopan kulağı martı kapmıştı | Saldırgan Alman vatandaşı olmuş
Kopan kulağı martı kapmıştı | Saldırgan Alman vatandaşı olmuş
Gamze Açar cinayeti | Katil zanlısına Müebbet ceza
Gamze Açar cinayeti | Katil zanlısına Müebbet ceza
Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyanlar tutuklandı
Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyanlar tutuklandı
Taksici, Azerbaycanlı sanatçının dudağını patlattı
Taksici, Azerbaycanlı sanatçının dudağını patlattı
İBB asfalt ekibine silahlı maganda saldırısı
İBB asfalt ekibine silahlı maganda saldırısı
İBB'ye cenaze aracıyla uyuşturucu kumpası mı kuruldu
İBB'ye cenaze aracıyla uyuşturucu kumpası mı kuruldu
Kadıköy'de patlama | Valilik açıklaması acele
Kadıköy'de patlama | Valilik açıklaması acele

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim