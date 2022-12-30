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Nijeryali çete, ABD'li film yapımcısını dolandırmış

Liderliğini Nijeryalı Alex Quin adlı dolandırıcının yaptığı çete, tuzağına düşürdüğü Amerikalı vatandaşların parasını çarptığı ortaya çıktı.

30 Aralık 2022 Cuma 21:21
Nijeryali çete, ABD'li film yapımcısını dolandırmış

Nijeryali çete, İstanbul'da ABD'li film yapımcısını dolandırmış


Türkiye'yi mesken tutan suç çeteleri, internet üzerinden batılı ülke vatandaşlarına tuzak kurulduğu ortaya çıktı. Amerikalı film yapımcısının Lori Etta Taub'u 3 milyon dolar dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Amerika'da yaşayan Lori Etta Taub, sosyal medya üzerinden Alex Quin isimli biriyle tanıştı. Quin, kendisini Lori Etta Taub'a Türkiye'de yaşayan bir Amerikan vatandaşı olarak tanıttı. İkili arasında başlayan görüşmeler kısa sürede sıklaştı. Bu sırada Alex Quin, Taub'a yatırım yapabileceği alanlarda da yol göstermeye başladı. Lori Ette Taub'a yönlendirdiği hesaplara para yatırması durumunda kısa sürede faiziyle geri alacağını belirten Alex Quin, Amerikalı kadına bazı kripto cüzdan hesaplarına da yatırım yapmasını söyledi. Quin'e güvendiği için onun tavsiyeleriyle yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan Taub, aradan zaman geçmesine rağmen parasını geri alamadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Taub, Türkiye'ye geldi. Burada dolandırıldığını öğrenen Taub, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Taub'un şikayetinin ardından yapılan çalışmalarda aralarında kendini Amerikan vatandaşı Alex Quin olarak tanıtan Nijeryalı Cyril Amechi Enebeli'nin de bulunduğu 4 şüpheli geçtiğimiz gün yapılan operasyonla yakalandı. Çalışmalarına devam eden polis, dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 5 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


 

Son Güncelleme: 30.12.2022 21:21
Anahtar Kelimeler:
Amerikalı KadınNijeryalıçete
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