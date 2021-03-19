Nişan töreninde maganda dehşeti | 2 kuzen ağır yaralı



Trabzon Şalpazarı İlçesi'ne bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde nişan törenine katılan 2 kuzen dehşeti yaşadı. Törene katılan bir magandanın silahından çıkan kurşunlar Halil D. ve Abdulrahim S.'ye isabet etti. Halil D. koltuk altına, Abdulrahim ise ağzına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Nişana kana bulayan magandanın kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı

BİRİ KOLTUK ALTINDAN, DİĞERİ AĞZINDAN VURULDU

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Şalpazarı'nın Gökçeköy Mahallesi'nde yapılan nişan merasiminde Halil D. ile kuzeni Abdulrahim S., kimliği belirlenemeyen bir kişinin havaya açtığı atış sırasında kurşunların hedefi oldu.

Halil D. koltuk altından, Abdulrahim S. ise ağzına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kuzenler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Şalpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı gençler, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Nişana kana bulayan magandanın kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

