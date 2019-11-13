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Nizamiye'de sevgilisine kurşun yağdırdı, tutuklandı

Bursa Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu nizamiye kapısında kendisini ziyarete gelen kız arkadaşını silahla öldüren sözleşmeli uzman çavuş tutuklandı.

Nizamiye'de sevgilisine kurşun yağdırdı, tutuklandı

Bursa Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu nizamiye kapısında kendisini ziyarete gelen kız arkadaşını silahla öldüren sözleşmeli uzman çavuş tutuklandı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:28
Nizamiye'de sevgilisine kurşun yağdırdı, tutuklandı

Nizamiye'de sevgilisine kurşun yağdırdı, tutuklandı



Kendisini ziyerete gelen Sosin Küçükgüven'i görev yaptığı askeri okulun nizamiye kapısında tabancayla vurarak öldüren Uzman Çavuş Aydemir K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bursa Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli bir sözleşmeli jandarma uzman çavuş, kendisini ziyarete gelen kız arkadaşına beylik tabancasıyla 4 el ateş etti. Uzman çavuş beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınırken, silahla yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sosin Küçükgüven (47), Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.’yı ziyaret etmek için, Adalet Mahallesi’ndeki nizamiyeye gitti. Bir süre nizamiye içerisinde konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı

Tartışmanın büyümesinin ardından Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla Sosin Küçükgüven’e ateş ederek göğüs kısmından 2 ve sağ bilek ve sol parmak olmak üzere 4 yerinden yaraladı.


Sosin Küçükgüven kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyanlar olay yerine koştu. Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla teslim olurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sosin Küçükgüven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 

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