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Nur Ökçesiz'in ölümü | Motorcu genç kızı sevenleri uğurladı

Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray yakınlarında meydana gelen kazada henüz 16 yaşındaki motor sürücüsü Nur Ökçesiz hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2023 Cuma 14:50
Nur Ökçesiz'in ölümü | Motorcu genç kızı sevenleri uğurladı

Nur Ökçesiz'in ölümü | Motorcu genç kızı sevenleri uğurladı


Nevşehir'de ablası gibi motor tutkunu genç kız, Gülşehir yolu üstünde meydana gelen kazada can verdi. Acı haberi alan genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken, arkadaşı da yaralandı.

Nevşehir'de, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz öldü, aynı yaştaki arkadaşı yaralandı. Nur Ökçesiz'in son paylaşımı yürekleri burktu.


Feci kaza dün akşam saatlerinde Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında meydana geldi.

Selçuk Ö.'nün kullandığı 51 AAL 244 plakalı otomobil, seyir halindeyken 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Nur Ökçesiz kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Gizem A. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Nur Ökçesiz, Kurşunlu Camiinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

BABASI HAKKINI HELAL ETMEDİ

Kızının cenaze namazına katılan baba Erhan Ökçesiz, imamın hakkınızı helal edin sözünden sonra “Ben sizlere hakkımı helal etmiyorum. Allah bana yaşattıklarının on katını size yaşatsın” diye haykırdı. Cenazeye katılan bir başka yakını da “Acele etmeyin. Biz dört kişi taşırız” dedi.


"MOTOR TUTKUNUYDU"

Cenazeye katılan Nur Ökçesiz'in arkadaşı Mustafa Tuncer de, "Kendisi motoru çok severdi. Motor tutkunuydu. Ablası da yarışçıydı. Bu motor zevki de ablasından geliyordu. Talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun” dedi.

Kazada hayatını kaybeden Nur Ökçesiz'in kazadan önceki son paylaşımı ortaya çıktı.

Motosiklet tutkunu 16 yaşındaki Nur Ökçesiz, paylaştığı son videoda "Hatıralarım arkamda, öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda, kalbin hep aynı çukurda" sözleri ile video paylaştığı yürek sızlattı.

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