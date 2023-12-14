Nur Sena Kozan Cinayeti | Eski eşi tarafından vuruldu



Ankara'nın Sincan ilçesinde Nur Sena Kozan (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla başından vurulup, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde Şafak Ş., eski eşi Nur Sena Kozan ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken Şafak Ş., üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Nur Sena kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nur Sena, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nur Sena Kozan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şafak Ş. ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Olayın ardından hastaneye gelen baba Erdal Kozan, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "1 yıl kadar önce boşandı. İşine gidip gelen bir insandı. Bugün boşandığı eşi gelerek, kafasına ateş etti. Bugün kızım hayat mücadelesi veriyor yoğun bakımda. Ben kamuoyunun da bunun takipçisi olmasını istiyorum. Hakim ve savcılardan benim isteğim, kimisi baba olarak kimisi anne olarak çocuğunuzu büyütüp, okutup bir tane caninin hayatına son vermesine razıysanız buna 25 yıl verin razı değilseniz bu suça cevap olarak müebbet duymadığım sürece adalete inancım kalmayacak. Bunun son olmasını istiyoruz. Çok acı içerisindeyim. Evladımın 4 yaşında kızı vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. O zaman hep birlikte hesabımızı başka şekilde sormaya yöneliriz. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bu suçun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. Hakimin müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez ama en azından biraz rahatlar. Duacıyız, inşallah yoğun bakımdan çıkar ve tekrar çocuğuna kavuşur. Allah'tan ümit kesilmez" dedi.

'TELEVİZYONDAN İZLERDİM, DERDİM Kİ BENİM BAŞIMA GELMEZ AMA BENİM BAŞIMA DA GELDİ'

Nursena’nın annesi Gülay Tek ise "Çocuğum bitmiş bir durumda ne hissedebilirim ki. Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz şu anda. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi. Şu anda yatan benim evladım. Bunun ben sonuna kadar arkasındayım yani müebbede kadar gitmesini istiyorum. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı. Önüne gelen silah alıyor çok rahat bir şekilde. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor" diye konuştu.

NURSENA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ankara’nın Sincan ilçesinde, akşam saatlerinde sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Şahin (36) tarafından başından vurulup ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nursena Kozan (25), yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

