Nur Sena Kozan Cinayeti | Eski eşi tarafından vuruldu
Ankara'nın Sincan ilçesinde Nur Sena Kozan (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla başından vurulup, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde Şafak Ş., eski eşi Nur Sena Kozan ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken Şafak Ş., üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Nur Sena kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nur Sena, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nur Sena Kozan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şafak Ş. ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'
'TELEVİZYONDAN İZLERDİM, DERDİM Kİ BENİM BAŞIMA GELMEZ AMA BENİM BAŞIMA DA GELDİ'
Nursena’nın annesi Gülay Tek ise "Çocuğum bitmiş bir durumda ne hissedebilirim ki. Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz şu anda. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi. Şu anda yatan benim evladım. Bunun ben sonuna kadar arkasındayım yani müebbede kadar gitmesini istiyorum. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı. Önüne gelen silah alıyor çok rahat bir şekilde. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor" diye konuştu.
NURSENA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Ankara’nın Sincan ilçesinde, akşam saatlerinde sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Şahin (36) tarafından başından vurulup ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nursena Kozan (25), yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.