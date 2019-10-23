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Nuran Gökalp cinayeti | Telefona çıkmadı diye katledildi

Çorlu gece yarısı korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. 39 yaşındaki Nuran Gökalp adlı kadın, erkek arkadaşı tarafından telefona çıkmadığı gerekçesiyle katledildi.

Nuran Gökalp cinayeti | Telefona çıkmadı diye katledildi

Çorlu gece yarısı korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. 39 yaşındaki Nuran Gökalp adlı kadın, erkek arkadaşı tarafından telefona çıkmadığı gerekçesiyle katledildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 04:31
Nuran Gökalp cinayeti | Telefona çıkmadı diye katledildi

Nuran Gökalp cinayeti | Telefona çıkmadı diye katledildi



Yeni bir kadın cinayeti haberi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geldi. Nuran Gökalp adlı talihsiz kadır erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Bir okula ait boş arazide öldürülen Nuran Gökalp'in cansız bedeni polis ekipleri tarafından bulunurken, katil zanbısı Ayhan D.  'Telefonlarımı çıkmadığı için aramızda tartışma çıktı' diyerek kendini savundu. İşte o haberin detayları..

Tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürülen kadının kimliği ortaya çıktı.

Cesedin başında yakalanan zanlının polisteki ifadesi sürüyor.

Korkunç olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, araziden çığlık sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 155 imdat polis hattını arayıp durumu bildirdi. Olay yerine giden mahalle bekçileri, geniş ve karanlık arazide çığlık seslerini takip ederek Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Telsiz anonsuyla olay yerine ambulans isteyen bekçiler, bu sırada Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen Ayhan D.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden 15'ten fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Ayhan D.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde, Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bir süredir benim telefonlarıma çıkmıyordu. Bu gece buluştuk, alkol aldık ve aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Gökalp'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu ilçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 23.10.2019 04:43
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çorluTekirdağKadın CinayetiZafer MahallesiCemile Yeşil Anadolu Lisesi
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