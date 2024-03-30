Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nurşah Kılıç'ın ölümü | Kağıthane'de kazada can verd

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden diş teknisyeni Nurşah Kılıç Kemerburgaz'da toprağa verildi. 

30 Mart 2024 Cumartesi 12:50
Nurşah Kılıç'ın ölümü | Kağıthane'de kazada can verd






Nurşah Kılıç'ın ölümü | Kağıthane'de kazada can verd


İstanbul Kâğıthane'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nurşah Kılınç (26) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, önceki gün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu AKOM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'daki evine giden Nurşah Kılınç'ın kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Bağlantı yolu ile Kağıthane sapağını ayıran bariyeri parçalayan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kılınç, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Nurşah Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nurşah Kılınç'ın kullandığı otomobilin önce bariyere ardından elektrik direğine çarpması görülüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Nurşah Kılınç için dün Kemerburgaz Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Baba Nuri Kılınç'ın taziyeleri kabul ettiği törene, genç kadının ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Nurşah Kılınç, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
KazaFeci KazaKağıthane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt tankerinden 2'i ölü 52 Afgan kaçak çıktı
Akaryakıt tankerinden 2'i ölü 52 Afgan kaçak çıktı
Uşak'ı karıştıran skandal | Öğretim üyesi açığa alındı
Uşak'ı karıştıran skandal | Öğretim üyesi açığa alındı
Eşi ile buluşan eski çalışanına parkta kurşun yağdırdı 
Eşi ile buluşan eski çalışanına parkta kurşun yağdırdı 
Filistinli kiracı 1 odayı 5 kişiye kiralamış
Filistinli kiracı 1 odayı 5 kişiye kiralamış
Deprem olmadan yıkıldı | Güngören'de balkon çöktü
Deprem olmadan yıkıldı | Güngören'de balkon çöktü
Su satıcısı çocuk istismarcısı 15 yıl önce serbest bırakılmış
Su satıcısı çocuk istismarcısı 15 yıl önce serbest bırakılmış
Otobüste Suriyeli tacizciyi, yolcular döverek polise teslim ettiler
Otobüste Suriyeli tacizciyi, yolcular döverek polise teslim ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi | Kaçak elektrikle yağmur yağarken tarla suladılar
Böyle hırsızlık görülmedi | Kaçak elektrikle yağmur yağarken tarla suladılar
İzmir Çiğli'de feci kaza, 2 kişi can verdi
İzmir Çiğli'de feci kaza, 2 kişi can verdi
Tekirdağ Saray'da kaza, 5 can kaybı var
Tekirdağ Saray'da kaza, 5 can kaybı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim