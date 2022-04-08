Nursena Özcan'dan haber alınamıyor | Henüz 13 yaşında

Eskişehir’de sabah saatlerinde evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Nursena Özcan için ailesinin telaşlı bekleyişi sürüyor.

Eskişehir Gökmeydan Mahallesi’nde ikamet eden Nursena Özcan’dan ailesi uzun süredir haber alamıyor.

Ailesine, hasta olduğunu ve okula gitmeyeceğini söyleyen Nursena Özcan’ın, anne ve babası işe gittikten sonra sabah 08.20 sıralarında evden çıktığı öğrenildi. Cep telefonu olmayan çocuğun yanında 300 lira nakit para bulunduğu ve üzerinde mavi kot ceketinin olduğu öğrenildi.

Yaşıtlarına göre daha büyük gözüken 1,65 metre boyunda ve 65 kilogram olan Nursena Özcan’ın bulunması için ailesi ve yakınlarının yanı sıra polis ekiplerinin de arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.