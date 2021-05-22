Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

ODTÜ kütüphanesinde taciz skandalı | 10 yıl hapis cezası isteniyor

Ders çalışmak için ODTÜ kütüphenesine gelen doktora öğrencisi kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan kütüphane çalışanı şahıs için 10 yıl hapis cezası isteniyor

22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:38
ODTÜ kütüphanesinde taciz skandalı | 10 yıl hapis cezası isteniyor

ODTÜ kütüphanesinde taciz skandalı | 10 yıl hapis cezası isteniyor

Araştırma görevlisi D.D., iddiaya göre doktora eğitimi aldığı 2018 yılının kasım ve aralık aylarında ders çalışmak için gittiği ODTÜ kütüphanesinde çalışan D.K. ile M.Y.'ye tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan D.D. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'zincirleme şekilde basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"HEMEN GÜVENLİKTEN YARDIM İSTEDİM"

Tutuksuz sanık D.D.'nin Ankara 35'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Mağdur kadınlardan D.K. ifadesinde, ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalıştığını anlatarak, "8 Kasım 2018 günü sanık tuvaletin yerini sordu; ancak gitmedi. 'Kitapları raflara nasıl diziyorsun, bana da öğretir misin?', 'Yalnız mı yaşıyorsun?' şeklinde sorular sordu. Daha sonra 'seni bekleyeyim dışarıda bir şeyler içelim' dedi. Kabul etmedim. Bunun üzerine ellerimi tutup, 'Ellerin ne kadar güzel, sıcacık. Bundan sonra buraya gelip seni izlerim' diyerek kütüphaneden ayrıldı. Ben hemen güvenlikten yardım istedim; ancak tüm araştırmalarımıza rağmen kim olduğunu bulamadık. Daha sonra arkadaşım M.Y. de tacize uğradı. Aynı kişi olduğunu öğrenince birlikte şikâyetçi olduk. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"SAPIK VAR DİYE BAĞIRDIM"

M.Y. ise mahkemedeki ifadesinde, 13 Aralık 2018 tarihinde sanığın aradığı kitabı bulamadığını söyleyerek kendisinden yardım istediğini belirterek, "Arkadaşım D.K. tacize uğradığında bana anlatmıştı. Güvenlik kameralarından baktığım için bu kişinin aynı kişi olduğunu anladım. O yüzden bir erkek arkadaşı göstererek, 'görevli arkadaş size yardımcı olsun' dedim. Bir kolunun dirseğini rafa koydu, ayağını da çapraz şekilde uzattı. Hareket etmemi engelleyerek, 'Siz neden yardımcı olmuyorsunuz, burada çalışmıyor musunuz?' diyerek ayağı ile dizime dokundu. Korkuya kapılarak 'sapık var' diye bağırdım ve itekledim. Bunun üzerine kaçarak uzaklaştı. Aynı kişiyi 11 Ocak 2019’da kütüphanede görünce şikayetçi oldum. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"KÜTÜPHANEYE GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Sanık D.D. ise müştekilerin iddia etiği tarihlerde kütüphaneye gidip gitmediğini hatırlamadığını belirterek, "Olay tarihinde ODTÜ'de doktora eğitimi alıyordum. Bu nedenle ders çalışmak için sık sık kütüphaneyi kullanıyordum. 11 Ocak 2019 günü kütüphaneye gittiğimde kimseyle muhatap olmadım. İşim bittikten sonra aracıma binmek için otoparka indiğimde yanıma gelen güvenlik görevlisi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLSİN"

Mağdur kadınların avukatları, sanığın eyleminin 'nitelikli cinsel saldırı' kapsamında olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Sanık avukatı ise müştekilerin savcılık ve mahkeme ifadelerinde çelişkiler olduğunu, müvekkili hakkında açılan idari soruşturmada aleyhe kesin delil ve inandırıcı tanık ifadesi olmaması nedeniyle disiplin cezası verilmediğini, bu nedenle mahkemenin de beraat kararı vermesi gerektiğini ifade etti.

SAVCI: GÖRÜNTÜLER VAR

Cumhuriyet Savcısı ise sanığın söz konusu tarihlerde kütüphaneye gittiğini hatırlamadığı yönündeki ifadesi üzerine, dosyadaki güvenlik kamerası görüntülerini hatırlattı. Savcı, belirtilen tarihlerde kütüphaneye girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinin dosyada olduğunu hatırlatarak, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:
ODTÜKütüphane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da bahis operasyonu | 217 milyon doları Bitcoin'e yatırmışlar
Diyarbakır'da bahis operasyonu | 217 milyon doları Bitcoin'e yatırmışlar
Beyoğlu'nda kadına eski eşinden silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kadına eski eşinden silahlı saldırı
8 ilde Operasyon | Çok sayıda gözaltı var
8 ilde Operasyon | Çok sayıda gözaltı var
Batman ve Şırnak'ta maket uçaklı saldırı girişimi
Batman ve Şırnak'ta maket uçaklı saldırı girişimi
Ablasına küfreden adamı, lüks rezidansta bıçakladı
Ablasına küfreden adamı, lüks rezidansta bıçakladı
Tacizciyi kadınlar kovaladı, vatandaşlar yakaladı
Tacizciyi kadınlar kovaladı, vatandaşlar yakaladı
Arife Nur Sarıoğlu cinayeti | Takıntılı aşık kurşun yağdırdı
Arife Nur Sarıoğlu cinayeti | Takıntılı aşık kurşun yağdırdı
Plaj kabininde gizli çekim yapan adamı vatandaşlar yakaladı
Plaj kabininde gizli çekim yapan adamı vatandaşlar yakaladı
Türkiye'nin kaçakçılık raporu | 10 telefondan 8'i kaçak
Türkiye'nin kaçakçılık raporu | 10 telefondan 8'i kaçak
Şortla çöp atmaya çıkan genç kıza maganda saldırısı
Şortla çöp atmaya çıkan genç kıza maganda saldırısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim