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Oğlunu pompalı tüfekle vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

Baba ile oğlu arasında telefonda çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre sürekli annesi ve babasını para için taciz eden Mehmet K. babası tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:49
Oğlunu pompalı tüfekle vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

Oğlunu pompalı tüfekle vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

Baba - oğul arasındaki tartışmada kan döküldü. Pompalı tüfekle oğlunu sokak ortasında vuran adam kendini 'Sürekli bizi arayarak taciz ediyordu, para istemesinden bıktım' diyerek savundu.

Sultangazi'de baba ve oğul arasındaki tartışmada kan aktı. Pompalı tüfekle oğlunu ayağından vuran baba, yanında bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı.


İstanbul Sultangazi'deki olay, dün saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, pompalı tüfekle evden çıkan Şahin K., telefonda tartıştığı oğlu Mehmet K.'nın bulunduğu sokağa geldi. Baba ve oğlunun tartışması burada da devam etti. Baba Şahin K., tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Ayağından yaralanan Mehmet K., yere yığıldı. 

YARDIM ETMEK İSTEYENLERİ YAKLAŞTIRMADI

Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı gence yardım etmek istedi. Ancak Şahin K., elinde pompalı tüfekle oğlunun yanında bekleyerek polis gelene kadar kimseyi yaklaştırmadı. 

Kısa süre sonra gelen polis ekipleri Şahin K.'nın elindeki pompalı tüfeği alarak, onu etkisiz hale getirdi. Şahin K., gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Mehmet K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

İLK İFADESİNDE 'PARA İÇİN TEHDİT' DEDİ

Baba Şahin K., emniyetteki ilk ifadesinde oğlu Mehmet K.'nın para nedeniyle kendisi ve eşini sürekli tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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