Öğrenci intiharlarına dikkat çeken öğrencilere polis müdahalesi
Eskişehir’de öğrenciler, genç intiharlarına dikkat çekmek için, geçen günlerde intihar eden Anadolu Üniversitesi öğrencisinin kaldığı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürümek istedi.
Eskişehir’de öğrencilerin yurt önlerinde buluşup Anadolu Üniversitesi önüne yapacakları yürüyüş için önce yurtların kapısı kitlendi sonra kalan öğrencilere polis saldırdı! Arkadaşlarımızın darp edildiği ve gözaltına alındığını öğrendik.— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 31, 2023
Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/qwgSeW9tfz
Öğrenciler “Okumaya geliyoruz ölmeye değil”, “Katil KYK”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.