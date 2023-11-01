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Öğrenci intiharlarına dikkat çeken öğrencilere polis müdahalesi

Önceki gün Eskişehir ve hemen ardından Ankara'da meydana gelen öğrenci intiharlarına dikkat çekmek isteyen öğrencilere polisten müdahale geldi

01 Kasım 2023 Çarşamba 09:00
Öğrenci intiharlarına dikkat çeken öğrencilere polis müdahalesi






Öğrenci intiharlarına dikkat çeken öğrencilere polis müdahalesi

Eskişehir’de öğrenciler, genç intiharlarına dikkat çekmek için, geçen günlerde intihar eden Anadolu Üniversitesi öğrencisinin kaldığı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürümek istedi. 

BirGün'ün aktardığı habere göre, polis yürüyüşe izin vermedi. Polisin müdahale ettiği olayda 4 öğrenci gözaltına alındı. 

Öğrenciler “Okumaya geliyoruz ölmeye değil”, “Katil KYK”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı. 

Anahtar Kelimeler:
İntiharYurtöğrenci Yurdu
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