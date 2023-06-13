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Öğrenci yurdu kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesinde öğrenci yurdu inşaatında 2 milyon lira değerinde bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan Kerem Can Çakır (23) ve Mert Kaya (23), tutuklandı.

13 Haziran 2023 Salı 22:34
Öğrenci yurdu kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

Öğrenci yurdu kablolarını çalan hırsızlar yakalandı



Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne ait 4 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, inşaatı yapan taşeron firmada çalıştıkları ve bir süre önce işten ayrıldıkları tespit edilen Kerem Can Çakır ve Mert Kaya’yı kablo çalarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin çalmaya kalkıştığı 2 ton bakır kablonun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Kablo Hırsızı
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