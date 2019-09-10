Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101279
ALTIN
277.200
DOLAR
5.7685
STERLİN
7.1208
EURO
6.3651

Öğrencilerin gözü önünde servis kavgası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca´ya saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca, tedaviye alındı.

Öğrencilerin gözü önünde servis kavgası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca´ya saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca, tedaviye alındı.

10 Eylül 2019 Salı 12:46
Öğrencilerin gözü önünde servis kavgası

Öğrencilerin gözü önünde servis kavgası


Okullar sorunlarıyla birlikte açıldı. Okul servisi yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü. Sopalarla yapılan saldırıda bir kişi hastanelik oldu. 

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca´ya saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca, tedaviye alındı.

Olay, dün öğleden sonra, Deniz Yıldızları Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Okul idaresi servis için bir firma ile anlaşırken, veliler ise geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisi tercih etti. Bunun üzerine firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca´ya saldırdı. 

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı. Faruk Uca okul yanında bulunan bir dükkana sığındı. Dükkana giren kişiler Faruk Uca´ya burada da sopalarla vurdu. 

Saldırganlar kaçarken, kavgaya müdahale etmeye çalışanlar yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Faruk Uca, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Faruk Uca, "Ben 10 yıldır bu okula servis çekiyorum. Veliler bana çok güveniyorlar, çocuklar beni çok seviyor. Okul müdürüne, `Velilerin ekonomik durumu iyi değil, bu sene zam istemiyorum´ dedim. Ama okul yönetimi daha çok para kazanmak için yeni bir firma ile anlaştı. Ben zaten kendi öğrencilerimi taşıyordum. 3-4 kişi beni öldüresiye dövdü. Ben bir dükkana sığındım. Dükkan sahibini bile tehdit ettiler. Beni dövenlerden davacıyım" dedi.

Son Güncelleme: 10.09.2019 13:13
Anahtar Kelimeler:
DarıcaOkul Servisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran kız kardeşler yakalandı
Sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran kız kardeşler yakalandı
Acil serviste eski eşini bıçaklayarak kaçtı
Acil serviste eski eşini bıçaklayarak kaçtı
Eşini öldüren doktor, hakkında çıkan haberlere morali bozulmuş
Eşini öldüren doktor, hakkında çıkan haberlere morali bozulmuş
Otopark kavgasında silahlı çatışma çıktı, 5 ölü var
Otopark kavgasında silahlı çatışma çıktı, 5 ölü var
Sarhoş öğretmen skandalı, okula ilk gün kıyak kafayla gelmiş
Sarhoş öğretmen skandalı, okula ilk gün kıyak kafayla gelmiş
Konya'da sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası
Konya'da sapık öğretmene 23 yıl hapis cezası
Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu
Milli boksçu yan baktın kavgası yüzünden katil oldu
Alkollü maganda 13 yaşındaki çocuğu öldürürken canlı yayın yapmış
Alkollü maganda 13 yaşındaki çocuğu öldürürken canlı yayın yapmış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort