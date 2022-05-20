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Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı

Sahil kenarında iki genç öğrencinin uygunsuz videosunu çekip sosyal medyada paylaşan 2 polis görevden uzaklaştırıldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 06:05
Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı

Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı


Giresun’da deniz kıyısında iki öğrencinin uygunsuz videosunu çekip sosyal medyada yayımlanması olayına karıştığı belirlenen 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olayı kayda alan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata da başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Anahtar Kelimeler:
GiresunPolis
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