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Öğrencisini kaçırmıştı | İki okula birden müdür oldu

Eskişehir’de okul müdürü olan Mustafa K, kız öğrencisinin kaçırılma iddiasıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Aldığı disiplin cezasının ardından iki farklı okula müdür olarak atandığı ortaya çıktı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 09:17
Öğrencisini kaçırmıştı | İki okula birden müdür oldu

Öğrencisini kaçırmıştı | İki okula birden müdür oldu



Eskişehir’de bir ortaokulda müdürlük yaparken eski bir kız öğrencisini kaçırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Mustafa K’nin, verilen disiplin cezasının ardından biri imam hatip olmak üzere iki farklı ortaokula aynı anda müdür olarak atandığı ortaya çıktı. Mustafa K, müdürlük yaptığı imam hatip ortaokulundaki kız öğrencilerin taciz iddiası üzerine de gözaltına alındı. 


Bugün Cumhuriyet Gazetesi MEB’in yazışmalarına ve yargıya taşınan iddialarını sayfalarına taşıdı., Eskişehir Sivrihisar’daki bir ortaokulda müdür Mustafa K., Ocak 2020’de eski bir öğrencisi de olan 19 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı. Bunun üzerine K. hakkında soruşturma başlatıldı. Mustafa K’nin eşi ve kaçırılan kızın annesi, K’den şikâyetçi oldu. Müdürlük görevinden istifa eden Mustafa K., önce başka bir okula öğretmen olarak atandı, daha sonra hakkındaki soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. “Hafif disiplin cezası” verilmesinin ardından Mustafa K, 3 Eylül 2021’de Eskişehir Alpu’da biri imam hatip olmak üzere iki farklı ortaokulda müdür olarak görevlendirildi.

"TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Mustafa K’nin atanmasını takip eden Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, 2 Şubat’ta Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile Mustafa K’nin müdür olarak atanmasına ilişkin bilgi talep etti. Kaymakam Karaalioğlu, Mustafa K’nin geçmişte defalarca “hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle disiplin cezaları aldığını vurguladı. Mustafa K’nin 19 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığını da vurgulayan kaymakam, “Şahıs, uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir” dedi. 

Mustafa K’nin disiplin cezalarına işaret edilerek müdürlük yapmasının “öğrencilere tehlike arz ettiği” vurgulandı.

"BU SİCİLLE NASIL ATANDI?"

Mustafa K. ise dün okuldaki öğrencilerin “taciz” iddiasında bulunması üzerine yeniden gözaltına alındı. Konuya ilişkin CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ödül gibi yeniden müdür yapılmış” dedi. Çakırözer, “Bu öğretmen bu sicille nasıl bu görevlere getirildi? Bugüne kadar bu kişiyi kim, hangi özellikleri nedeniyle korudu? Hayatını bu kutsal mesleğe adayan dört dörtlük namuslu dürüst eğitim emekçilerini müdür yapmamak için yedi sülalesini araştıranlar, böyle bir sicili nasıl ve kimin etkisiyle görmezden geldi? Soruşturma mutlaka genişletilmeli ve bu kişiyi, bu sicille ısrarla müdürlük koltuğunda tutanların hepsi hem idari olarak hem de yargı önünde hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 16.02.2022 09:29
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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