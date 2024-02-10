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Öğretim üyesi Filiz Bayrakçı ile kızı hayatını kaybetti

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi yakınlarında Yenikent Mahallesi'nde meydana gelen kazada öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel ve kızı, trafik kazasında hayatını kaybetti.

10 Şubat 2024 Cumartesi 14:23
Öğretim üyesi Filiz Bayrakçı ile kızı hayatını kaybetti







Öğretim üyesi Filiz Bayrakçı ile kızı hayatını kaybetti


Eskişehir'de meydana trafik kazasında öğretim üyesi ile kızı hayatını kaybetti. Feci kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi. Filiz Bayrakçı Karel kullandığı 26 UC 635 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki 26 SU 100 plakalı su kamyonuna çarptı. Kazada Filiz Bayrakçı Karel, kızı Yağmur Karel ile kamyon şoförü M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Eskişehir Teknik Üniversitesi, kazada ölen öğretim üyesi Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayımladı. Üniversite mesajında, “Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ESTÜ ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Anahtar Kelimeler:
OdunpazarıEskişehirTrafik Kazası
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