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Okan Erdeve cinayeti | Aile içinde sosyal medya hesaplaşması ölümle bitti

Adana’da Çukurova ilçesindeki lüks bir rezidansta sosyal medya yüzünden tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren İzel Erdeve  tutuklandı. 

02 Temmuz 2021 Cuma 21:55
Okan Erdeve cinayeti | Aile içinde sosyal medya hesaplaşması ölümle bitti

Okan Erdeve cinayeti | Aile içinde sosyal medya hesaplaşması ölümle bitti

Kocasının sık sık 'Sosyal medyada fazla vakit geçiriyorsun' diyerek eleştirdiği kadın elini kana buladı. 

Adana'da lüks rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren İzel Erdeve,"Sosyal medyaya girdiğim için sürekli tartışıyorduk. Beni darp ediyordu. Kendimi korumak maksadıyla koşarak bıçağı elime aldım" dedi. Tutuklanan kadın, kocasını bıçakladıktan sonra tampon yapıp onu kurtarmaya çalışmış.

Emniyete götürülen İzel Erdeve, sorgusunda olay anını anlattı. Kocasının kendisini telefondan sosyal medyada çok vakit geçirdiği için birisiyle konuştuğunu zannederek kıskandığını söyleyen Erdeve, şunları söyledi:

KISKANIP TARTIŞMA ÇIKARDI

"Telefonumla sosyal medyaya girdiğim için sürekli tartışıyorduk. Bana ‘Sen birisiyle konuşuyorsun' diyerek beni darp ediyordu. Olay günü de kahvaltı yapacaktık ama sabah yine kahvaltı hazırlarken ben telefona bakıyordum bu nedenle kıskanıp tartışma çıkardı. Bana ‘neden sosyal medyaya giriyorsun' dedi. Ben de sende gece sabaha kadar WhatsApp kullanmışsın deyince kavga çıktı. Bir süre sonra beni darp etmeye başladı. ‘İmdat' diyerek bağırdım. Kimse duymadı ve yardımıma gelmedi. O anda tezgâhta bulunan bıçağı gördüm. Kendimi korumak maksadıyla koşarak bıçağı elime aldım.

Bir anda üzerime atladı ve sonra yere yığıldı. Kanın benden mi ondan mı aktığını ilk başta anladım. Hareketsiz yerde yattığını görünce hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradım. Daha sonra apartman görevlilerden yardım istedim. Çok pişmanım. Böyle olmasını asla istemezdim. Kocamı seviyorum ve onu aldatmadım.”

Erdeve, ayrıca kocasının yaralandıktan sonra “nefes alamıyorum” dediğini bu nedenle onu sürükleyip dışarıya doğru çıkardığını ölmemesi için kanamanın durması için sağlık görevlileri gelene kadar tampon yaptığını söylediği öğrenildi.

İzel Erdeve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Geçen çarşamba günü beri dönüşüm işi yapan Okan Erdeve (47) sabah saatlerinde eşi İzel Erdeve'yle (27) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İzel Erdeve, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı.

Genç kadın, 112 acil ekiplerine haber verdi. Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel Erdeve, eşini öldürdüğü iddiasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 

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