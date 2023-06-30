Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Okan Kaplan cinayeti | Silahlı kavgada can verdi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi 75 Sokak'ta gece yarısı saat 02.00 sıralarında husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı, Okan Kaplan hayatını kaybetti, iki yaralı var

30 Haziran 2023 Cuma 11:04
Okan Kaplan cinayeti | Silahlı kavgada can verdi


Okan Kaplan cinayeti | Silahlı kavgada can verdi


İzmir Bornova'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Okan Kaplan adlı kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan, Esat G. (25) ve Kaan G. (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Özel bir hastanede ilk tedavisi yapılan Okan Kaplan (21), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Okan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Öte yandan, Kaan G. ve Esat G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı. B.Y. sorgulanmak için emniyete götürülürken, Okan Kaplan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Şüpheli B.Y.'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetiBornova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisinin özel görüntülerini ailesine yolladı, bıçakladı
Sevgilisinin özel görüntülerini ailesine yolladı, bıçakladı
Samuray kılıcıyla kavgaya gelmiş
Samuray kılıcıyla kavgaya gelmiş
Acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu
Acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu
Maseratili polis memuru avukata saldırdı
Maseratili polis memuru avukata saldırdı
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti!
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti!
Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Amasya'da feci kazı | 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
İETT sürücüsüne balta ile saldıran meslektaşı tutuklandı
İETT sürücüsüne balta ile saldıran meslektaşı tutuklandı
Kaportacıda gazlı araçta patlama, 7 yaralı var
Kaportacıda gazlı araçta patlama, 7 yaralı var
Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı
Kurban Bayramı hırsızları 28 ineği çaldı
Tokat Almus'ta feci kaza, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Tokat Almus'ta feci kaza, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim