Okan Nasuhoğlu'nun ölümü | Genç karikatürist toprağa verildi

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’nde geçen hafta meyadana geldi. 31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu Şenlik Sokaktaki otelin 603 numaralı odasında kalıyordu. Nasuhoğlu’ndan haber alamayan otel görevlileri, karikatüristin odasına girerek kontrol etti. Görevliler, Nasuhoğlu’nun cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek incelemede bulunan polis ekipleri, karikatüristin başına geçirilmiş poşet ve bu poşete bağlanan bir hortum ile oluşturulmuş helyum gazı düzeneği tespit etti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Otel görevlileri, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol edince genç karikatüristin yanında bir düzenekle hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun öldüğünü tutanak altına aldı.

• Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı. Okan Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü.

• Nasuhoğlu'nun tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nasuhoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi. Polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.