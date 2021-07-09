Okul müdürü genç kızın evinde yakalandı

Evde bir yabancının olduğunu fark eden genç kız polisi arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı araştıramda bir okulda müdür olan şahsı yakaladı.

'daO.Ç, iddiaya göre aynı apartmanda komşusu olan genç bir kızın evine izinsiz girdi. Genç kız, evde birinin olduğunu fark edince çelik kapıyı kilitleyip polisi aradı.

Olay geçen Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Okul Müdürü ve aynı zamanda Sendika Başkan Yardımcısı olan O.Ç, iddiaya göre aynı apartmanda komşusu olan genç bir kızın evine izinsiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde birinin olduğunu fark edince çelik kapıyı kilitleyip polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler O.Ç’yi kanepenin arkasında saklandığı yerden çıkartarak gözaltına aldı. O.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan O.Ç. serbest bırakılırken, genç kızın ise olaydan şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan bu olayın ardından O.Ç’nin eşinin boşanma davası açtığı, kendisinin de sendika Başkan yardımcılığı görevinden istifa edeceği öğrenildi. Sendika Başkanının şehir dışında olması dolayısı ile istifasının kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.