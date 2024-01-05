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Okul servisi kaçırdı, Cumhurbaşkanlığı sarayına girmeye kalktı

İstanbul Kadıköy'de içinde öğrencilerle birlikte okul servisini kaçıran zanlı, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmek isterken yakalandı.

05 Ocak 2024 Cuma 15:49
Okul servisi kaçırdı, Cumhurbaşkanlığı sarayına girmeye kalktı






Okul servisi kaçırdı, Cumhurbaşkanlığı sarayına girmeye kalktı


Türkiye onu İStanbul Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırma haberleriyle tanıdı. İçindeki öğrencileri Pendik'de bırakan şüpheli Tolga N.'nin olayın ardından Ankara'ya gittiği ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye çalıştığı öğrenildi. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurulan şüphelinin "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" şeklinde konuşması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, dün sabah saatlerinde, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

Yaya olarak aracın yanına yaklaşan ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı.

Şüpheli bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek araçtan indirmişti. Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.


ŞÜPHELİNİN 13 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı.

Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ÖNÜNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi.

Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi.

Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Çiftlik Karakolu'nda gözaltına alındığı ardından İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi.

Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 


 

Anahtar Kelimeler:
Servis Hırsızı
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