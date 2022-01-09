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Okulda dayak görüntüleri tepkilere neden oldu

Gaziantep'te bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler, izleyen herkesi dehşete düşürdü. Öğrencisini acımadan, tekme tokat döven öğretmene ilişkin Gaziantep Valiliği yasal işlem başlattı.

09 Ocak 2022 Pazar 22:17
Okulda dayak görüntüleri tepkilere neden oldu

Lise öğretmeninden, öğrencisine dayak görüntüleri tepkilere neden oldu


Okullarda öğrenci velileri öğretmenlere, öğretmenlerin ise öğrencilere yönelik şiddet görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.

Görüntüler, öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme atmasıyla son buldu.

ÖĞRETMEN HAKKINDA YASAL İŞLEK BAŞLATILDI

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

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