Okulda dayak görüntüleri tepkilere neden oldu

Lise öğretmeninden, öğrencisine dayak görüntüleri tepkilere neden oldu



Okullarda öğrenci velileri öğretmenlere, öğretmenlerin ise öğrencilere yönelik şiddet görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.

ÖĞRETMEN HAKKINDA YASAL İŞLEK BAŞLATILDI

Görüntüler, öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme atmasıyla son buldu.

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.