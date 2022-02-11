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Okulda kimyasal panik | Laboratuvarı su bastı, okul tahliye edildi

Yalova'da bir ilkokulun bodrum katında yer alan laboratvurdaki kimyasal maddeler, su baskını sonucu reaksiyona girdi. Duman ve kokunun ardından okul tahliye edilirken, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

11 Şubat 2022 Cuma 09:31
Okulda kimyasal panik | Laboratuvarı su bastı, okul tahliye edildi

Okulda kimyasal panik | Laboratuvarı su bastı, okul tahliye edildi


Çiftlikköy ilçesinde bulunan ilkoğkulun labrotuvar kısımında yer alan kimyasal maddeler, su baskını sırasında tepkimeye neden oldu. Dumanlar ve ağır koku yüzünden okul tahliye edildi.


Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi.

Çiftlikköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası 75. Yıl Namık Kemal İlköğretim Okulu bodrum katını su bastı. Buradaki laboratuvara ulaşan su kimyevi maddelerin tepkimesine yol açtı.

Tepkime sonrasında okulun bodrum katında oluşan dumana Yalova AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Zararsız olduğu belirlenen dumanın tahliyesi gerçekleştirilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
LaboratvuarBodrumYalovaçiftlikköy
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