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Okulda taciz skandalı | Aileler okul önünde toplandı

9 öğrencisini taciz ettiği öne sürülen sınıf öğretmeni Y.Ö. gözaltına alındı. Y.Ö. idari soruşturma kapsamında açığa alınırken, okulun önünde toplanan veliler, olaya tepki gösterdi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 18:43
Okulda taciz skandalı | Aileler okul önünde toplandı

Okulda taciz skandalı | Aileler okul önünde toplandı


Samsun'un İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Y.Ö., 9 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Olayın ardından veliler, okulun önünde toplandı. Tepki gösteren velileri, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kazım Orbay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin dersine giren Y.Ö.’nün bir öğrencisinin velisi Kemalettin Kargı, "Bazı şeyleri velilerle konuştuk, çocuğumuzdan da duyduk. Erkek öğrencilerin başına, kız öğrencilerin de zaman zaman arkalarına vurduğunu duyduk. Yani mahrem yerlerinin elle taciz edildiği yönünde suçlamalar var. Olay tam olarak aydınlanmadan fazla da bir şey demek istemiyorum" dedi.

"KARNINI OVMUŞ, ÖPERİM DEMİŞ"

Velilerin konuyu çocuklarından öğrendiklerini belirten Ümit Ak, "2-3 gündür hanımlar çocuklardan öğrenmişler konuyu. Bize de bir şey söylemediler baştan. Bir kız çocuğu ağlamış, derse girmek istememiş. Arkadaşları sormuşlar, 'hoca böyle böyle etti' diyerek anlatmış. Karnını ovduğunu, 'öperim' dediğini söylemiş. 'Okul elbisesi değil, tayt giy gel' dediğini söylemiş. Bir çocuk da değil, birkaç çocuğa yaptığını söylediler. Benim çocuğum da bu okulda, bu iş düzelene kadar da okula göndermeyeceğim" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR OKULA GİTMEK İSTEMİYORMUŞ"

Tacizi yaşadığını öne süren bir öğrencinin arkadaşıyla paylaşması sonrası olayın ortaya çıktığını belirten velilerden Emel Çakır da, "Çocuk korkusundan dolayı ailesine anlatamamış. Anlattığı arkadaşının annesi de diğer çocuğun annesine anlatmış. Bunun ardından ise o veli, tacizi yaşayan çocuğun annesine telefonla durumu iletmiş. Diğer velilere de çocuklarına aynı şeyleri yaşamışlar mı diye sormalarını önermiş. Bütün çocuklar da dökülmüş, her şeyi anlatmış. Sonra polise gidilmiş. Çocuklar pedagog eşliğinde ifade vermiş. Sanırım sene başından beri bu durum yaşanıyormuş. Çocuklar okula gitmek istemiyormuş. Yani aileler duyunca durum ortaya çıkmış" dedi.

"KONU HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.


 

Anahtar Kelimeler:
Okulda Taciz
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