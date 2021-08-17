Ölçer Apartmanı Faciası | Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı
Dere yataklarına yapılan ve sel felaketi sırasında çok sayıda vatandaşımızın hayatına mal olan binalarla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmte Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.