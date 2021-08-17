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Ölçer Apartmanı Faciası | Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

Sel felaketi sırasında yıkılarak çok sayıda vatandaşın can vermesine neden olan Bozkurt ilçesindeki Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı.

17 Ağustos 2021 Salı 21:26
Ölçer Apartmanı Faciası | Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

Ölçer Apartmanı Faciası | Müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

Dere yataklarına yapılan ve sel felaketi sırasında çok sayıda vatandaşımızın hayatına mal olan binalarla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmte Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

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KastamonuBozkurtSel FelaketiEzine Çayı
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