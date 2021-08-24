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Öldürdükleri flamingoları sergileyen magandalara ceza yağdı

Samandağı'nda kuşların göç yollarında pusu kuran iki magandanın öldürdüğü flamingoların önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

24 Ağustos 2021 Salı 18:20
Öldürdükleri flamingoları sergileyen magandalara ceza yağdı


Öldürdükleri flamingoları sergileyen magandalara ceza yağdı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kuşların göç noktası olarak bilinen Milleyha Sulak Alan'da yabani kuşları kaçak avlayarak öldüren bir kişiye 28 bin 491 bin TL ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrollerde bir kişinin koruma altındaki yaban hayvanlarını avladığı bilgisine ulaştı.

Kuşların göç noktası olarak bilinen Milleyha Sulak Alan'da avlandığı belirlenen şüpheliyi gözaltına alan ekipler, takozsuz tüfek bulundurması nedeniyle bin 191 TL idari, avlamış olduğu 5 flamingo, 1 gri balıkçıl, 2 erguvani balıkçıl ve 1 gecebalıkçılı için 27 bin 300 TL tazminat olmak üzere 28 bin 491 TL para cezası uyguladı.


 

Anahtar Kelimeler:
FlamingoCeza
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