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Öldüresiye adam döven zanlıları mahkeme serbest bıraktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 28 yaşındaki Atakan A., oturduğu sitenin otoparkında 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Saldırganlar ise mahkemede serbest bırakıldı

05 Temmuz 2020 Pazar 20:42
Öldüresiye adam döven zanlıları mahkeme serbest bıraktı


Öldüresiye adam döven zanlıları mahkeme serbest bıraktı

Mersin Erdemli'de vahşi saldırıda ağır yaralanan genç 4 günlük yoğun bakım sürecini ardından hayata tutunurken saldırganların salıverildiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan genç, ayakta tedavi edildi ve iddiaya göre "Bir şeyiniz yok" denilerek evine gönderildi. Sabaha karşı fenalaşıp hastaneye kaldırılan gencin beyin travması geçirdiği belirtildi, yoğun bakıma alındı. Atakan A. 4 günlük tedaviyle yaşam savaşını kazandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay 27 Haziran gecesi Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi yaylada olduğu için evde tek başına kalan Atakan A., gece yarısı kız nedeniyle araları bozulan Emre S.'nin arkadaşı Mehmet Kağan T. tarafından telefonla arandı. Tartışmanın ardından Mehmet Kağan T., "Aşağıya in, oraya geliyorum, konuşalım" dedi. Atakan T., sitenin otoparkına indiğinde Mehmet Kağan T.'nin yanı sıra Emre S., Veli Can G. ve Aybora A. ile karşılaştı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

4 kişi, otoparkta Atakan A.'yı tekme ve yumruklarla feci şekilde dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından şüpheliler otomobille uzaklaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atakan A.'ye acil serviste müdahale edildi. Ayakta tedavi edilen Atakan A., daha sonra polis merkezine götürülüp ifade verdi. Olayı haber alan ailesi polis merkezine gittiğinde kafasında yarık oluştuğunu, gözlerinin morardığını görünce Atakan A.'yı yeniden aynı hastaneye götürdü. İddiaya göre acil serviste görüştükleri doktorlar aileye "Her şey yapıldı, bir şeyi yok" dedi. Atakan A. ailesi tarafından evine götürüldü.


YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ancak sabaha karşı fenalaşan genç ambulansla bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Evinden çağrılan beyin cerrahı tarafından muayyene edilen Atakan A.'nın tomografisi çekildi. ‘Beyin travması' teşhisiyle yoğun bakıma alındı. 4 gün süren ölüm kalım mücadelesini kazanan Atakan A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Polis tarafından gözaltına alınan ve olay sırasında alkollü olduğu belirlenen 4 zanlı savcılıktaki sorgularının ardından "Öldürmeye tam teşebbüs' suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 3 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka bir suçtan 2 yıl ertelenmiş cezası bulunduğu öne sürülen Veli Can G. de serbest kaldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Atakan A., avukatı İsmail Taner aracılığıyla karara itiraz etti.

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