

Önce İYİ Parti, bugün CHP | Sırada hangi parti var



Türkiye'de siyaset dilinde şiddeti adeta tavsiye eden üslup, seçimlere sayılı günler kala magandaları harekete mi geçiriyor. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçtaroğlu 'Sana söz yine baharlar gelecek' sözleriyle siyasi iklimi yumuşatmaya çalışsa da, Cumhur İttifakı ortaklarının kızgın - öfkeli dili silahlı saldırganları cesaretlendiriyor. Önceki gün İYİ Parti İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasına tepkiler devam ederken bugün sabaha karşı Seyrantepe'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, 6-7 el ateş edildiğini belirtti. CHP binasına silahlı saldırı haberi gündeme bomba gibi düşerken sosyal medya platformu Twitter'dan tepki yağdı.

İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu.



Kimseye

siz yaptınız diyemeyiz



Kimseye

siz yaptırdınız da diyemeyiz



Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz



Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz. https://t.co/r9dOKgV5sT — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2023

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi.



Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasının ardından CHP binasına silahlı saldırı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya platformu Twitter'dan tepkiler gecikmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel mesajında, "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakı'nın kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun paylaşımında, "İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik silahlı saldırı girişimi haberini aldık. Saldırıyı lanetliyoruz. Olayın takipçisiyiz. Her ne olursa olsun, hiçbir korkutma çabası bizi yolumuzdan çeviremez" ifadelerine yer verdi.

İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik silahlı saldırı girişimi haberini aldık. Saldırıyı lanetliyoruz. Olayın takipçisiyiz. Her ne olursa olsun, hiçbir korkutma çabası bizi yolumuzdan çeviremez! — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) April 6, 2023



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. CHP'li dostlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ne İYİ Parti, ne CHP, ne de Memleket Partisi bu tür provokasyonlara ve saldırılara asla pabuç bırakmayacaktır" diyerek tepki gösterdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ



İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir" denildi.

"HAVAYA ATEŞ AÇILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Valilik geçen hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda da, 'inşaat bekçisinin hırsızlık şüphelilere ateş ettiğini, şüphelilerin parti binasına kaçması sebebiyle kurşunların isabet ettiği' açıklamasında bulunmuştu.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; Tem Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İYİ PARTİ SALDIRISINDA DA BENZER AÇIKLAMA!

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına da geçen hafta silahlı saldırı düzenlenmişti.

İstanbul Valiliği, il binasına isabet eden mermi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında İl Binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde; İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30.03.2023 Perşembe günü (dün) saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahsın ifadesinde; ’hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, İYİ Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de 'silah sesi duymadıkları’ beyan edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."



