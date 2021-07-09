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Önder Çelik Cinayeti | Sevgilisi ve eşi ile aynı evde kalıyorlardı

Sevgilisi Önder Çelik'i eşi ile birlikte kaldığı evinde bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Kavuştuk 15 yıl hapis cezası verildi.

09 Temmuz 2021 Cuma 23:09
Önder Çelik Cinayeti | Sevgilisi ve eşi ile aynı evde kalıyorlardı

Önder Çelik Cinayeti | Sevgilisi ve eşi ile aynı evde kalıyorlardı 

Ankara'da, sevgilisi Önder Çelik'i, aynı evde yaşadığı eşi Seher Çelik ile 'ilişki sırası' nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk'un cezası belli oldu. Karar duruşmasında ömür boyu hapse çarptırılan sanığın cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak, 15 yıla düşürüldü

Ankara'da, sevgilisi Önder Çelik'i (44), aynı evde yaşadığı eşi Seher Çelik ile 'ilişki sırası' nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Kavuştuk (41), haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 15 yıl ceza aldı.

Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de, 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı, Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi'ndeki evinde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önder Çelik'i, sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Gülyeşim Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM, ÖYLE BİR KASTIM YOKTU'

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada şikayetçi Seher Çelik ile taraf avukatları da yer aldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayıp, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu. Duruşmada son sözü sorulun sanık Gülyeşim Kavuştuk ise, "Öldürmek istemedim, öyle bir kastım yoktu" diye konuştu. Şikâyetçi Seher Çelik de sanığın cezalandırılmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun" dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Gülyeşim Kavuştuk hakkında önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis kararı verdi. Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan heyet, 15 yıl hapse indirdi. Kararla birlikte sanık Kavuştuk'un tutukluk halinin devamına hükmedildi.

Anahtar Kelimeler:
önder Celik Cinayeti
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